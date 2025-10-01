الأربعاء 9 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 1 أكتوبر 2025 |
المطارنة الموارنة: الالتزام بالعمل التشريعي وإجراء الانتخابات في موعدها ضرورة

منذ 5 دقائق
اجتماع للمطارنة الموارنة

عقد المطارنة الموارنة اجتماعهم الشهري في الصرح البطريركي في بكركي، برئاسة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي، وبمشاركة الرؤساء العامين للرهبانيات المارونية، حيث ناقشوا شؤوناً كنسية ووطنية وركزوا على الوضع السياسي الراهن في لبنان.

وتابع المجتمعون تحرك الحكومة ورئاسة الجمهورية على الصعيدين العربي والدولي، لا سيما زيارة الرئيس جوزف عون إلى نيويورك وكلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، واجتماعاته مع رؤساء الدول ولقائه باللبنانيين في الانتشار، مؤكدين على أهمية استعادة لبنان حضوره العالمي.

وأعرب المطارنة عن أسفهم لما حصل من مخالفة أوامر الدولة وقوانينها مؤخراً، داعين إلى وحدة الكلمة الوطنية. كما شددوا على ضرورة اعتماد الحوار والسبل الحكيمة لضمان استمرار العمل التشريعي في البرلمان بشكل طبيعي وديمقراطي، وتهيئة الانتخابات النيابية في موعدها ومعالجة الملفات الوطنية المصيرية.

وفيما يتعلق بالأمن الحدودي، أكد المجتمعون على استغلال الفرصة السنوية الأخيرة المتاحة لقوات الأمم المتحدة في جنوب لبنان، داعين المعنيين المحليين والإقليميين والدوليين إلى تسريع تسلم الشرعية اللبنانية زمام الأمور وفق القرار 1701، لتجنب أي انعكاسات سلبية على لبنان جراء أي تباطؤ أو إهمال.

