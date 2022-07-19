الثلاثاء 20 ذو الحجة 1443 ﻫ - 19 يوليو 2022 |
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المطران ابراهيم عرض للأوضاع مع مستشار رئيس الجمهورية سليم جريصاتي

منذ 14 دقيقة
المطران ابراهيم خلال استقباله المستشار الأول لرئيس الجمهورية الوزير السابق سليم جريصاتي

المطران ابراهيم خلال استقباله المستشار الأول لرئيس الجمهورية الوزير السابق سليم جريصاتي

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استقبل رئيس اساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك المطران ابراهيم مخايل ابراهيم المستشار الأول لرئيس الجمهورية الوزير السابق سليم جريصاتي وعرض معه مختلف الأوضاع على الساحة اللبنانية.

وكان تركيز، بحسب بيان لمطرانية زحلة، على “الأوضاع في منطقة زحلة والبقاع في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يمر بها لبنان، مع ازدياد اعمال السرقة التي طاولت الممتلكات، وتزايد احتياجات المواطنين مع ارتفاع الأسعار”.

كما وجرى عرض “لأوضاع الأبرشية ومؤسساتها وعلى رأسها مستشفى تلشيحا ومقام سيدة زحلة والبقاع وطاولة يوحنا الرحيم والمدارس، وموضوع توقيف الرائد ميشال مطران وما أثاره من ردود فعل زحلية، وكان تأكيد على ضرورة احترام القوانين المرعية الإجراء في هذا الخصوص”.

ونوه المطران ابراهيم ب”محبة الوزير جريصاتي لزحلة وابنائها ورغبته الدائمة بخدمتهم ومساعدتهم، معتبرا اياه “وجها زحليا بارزا ومميزا”.

من ناحيته شكر جريصاتي للمطران ابراهيم “زرعه الأمل والرجاء في النفوس من خلال عظاته وجولاته على الرعايا، ودعوته الى التمسك بلبنان”، متمنيا له “دوام الصحة والعافية بحماية سيدة النجاة”.

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