المطران إبراهيم: لماذا على الطائفة أن تغطي مسؤولين وتسمح ألا يكونوا تحت قانون المحاسبة؟

أكد رئيس اساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك المطران إبراهيم مخايل إبراهيم بعد عظته الأحد أن “في انجيل اليوم هناك كلمات تستحق ان يتأمل فيها الإنسان في محاولة لفهم وتحديد معناها. الكلمة الأولى التي لفتت انتباهي هي المحاسبة. الله يحاسب. هناك اليوم الكثير من التيارات اللاهوتية تحاول ان تلغي هذا المبدأ الإلهي في الحاسبة وبالتالي يتبع الناس هذا المبدأ الجديد الذي لا يقود الا الى انهيار القيم لأنه ليس هناك من محاسبة لأحد. من المحتمل ان الله سمح لنا ان نكون في بلد اللامحاسبة. من يحاسب في لبنان؟ الفقير فقط، من ليس لديه واسطة او احد يحميه، والباقون جميعا لا يحاسبون. فالله يحاسب والقانون يحاسب والوطن يحاسب والمواطن يحاسب، اذا بقي هناك فكر مواطنة وفكر سياسي عند المواطنين. عندما يغيب الفكر السياسي عن الرأي العام لا يعود هناك محاسبة الا على قاعدة الطائفية، ومع الأسف الطائفية تضع خطوطا حمراء لكل انسان مخالف وتمنع عنه المحاسبة، لأن محاسبة الفرد تصبح لكثيرين تعني محاسبة الطائفة. ما دخل الطائفة في مسؤول يجب محاسبته؟ ولماذا الطائفة عليها التغطية عن مسؤولين وتسمح الا يكونوا تحت قانون الحساب والمحاسبة؟

مع الأسف هذا هو وضعنا الذي عانى منه اشخاص كثر في تاريخ البشرية كما وصف لنا يسوع المسيح في الإنجيل، من ضياع المحاسبة، اما الله فهو من يحاسب، وهنا بشكل رمزي امر الله ان يباع هذا المرء الذي اخطأ هو وامرأته وبنوه وكل ما له، ويوفى عنه الدين. تخيلوا كم سيباع من مسؤولين في بلدنا، هم ونساؤهم واولادهم وعائلاتهم وممتلكاتهم لكي يوفوا الدين، المال الذي سرقوه من جيوب الناس، ومن حق الناس وودائع الناس. لا يوجد سجون تتسع لعددهم الكبير.”

أضاف: “الله بالرغم من قانون المحاسبة والعدالة الإلهية، يبقى في قلبه الحنان، فتحنن قلب سيد ذلك العبد واطلقه وترك له الدين، وعندما تركه ذهب الى شخص استدان منه المال وعذبه واهانه وسجنه ومنعه من الخروج من السجن قبل ان يفي دينه. عندها دخل مبدأ جديد وهو مبدأ تالي للمحاسبة هو مبدأ العدالة التي تفترض ان يحاسب الناس بالتساوي. وما يحصل في بلادنا، مع الأسف، ان الرافضين لمحاسبة انفسهم ، يرفضون اي سلطة فوقهم تحاسبهم، يقومون بمحاسبة من هم اصغر منهم، وهنا نرى ان مبدأ الفساد في الدولة وفي المجتمع يوصل ان تصبح الدولة هي اكثر من يشجع على الفساد، لأنني اذا لم اسرق لأفي ديوني لا استطيع ان اعيش بكرامة! هذه اصبحت قناعة الموظف الصغير اليوم، وهكذا دخل الفساد ورفض المحاسبة وضياع العدالة من فكر الإنسان العادي والموظف الصغير، واصبح البلد بأسره يعمه الفساد من صغيره الى كبيره”.

وتابع: “انا هنا اتحدث بلغة الناس، لأني انا واحد من الناس، هذه المأساة التي تهدد كيان لبنان، تهدد كيان دولة متجذرة في الحضارة اكثر من كل اوروبا واكثر من كل شمال اميركا وجنوب اميركا وكل البلاد الجديدة واستراليا وغيرها، هذا لبنان. ممنوع ان يهدد كيانه او يزول عن الخارطة ولا ان يمحى من التاريخ لكن الإرادات كلها اليوم مجتمعة ضده من الخارج ومن الداخل لكي لا يحاسب احد وليمر مشروع ضياع الكيان اللبناني.”

وختم: “الله موجود، بعد المحاسبة نطالب بالرحمة لكل الناس الذين ليس لهم ناقة او جمل في هذا الوضع، وهم موضوع المحاسبة وهم الذين يدفعون ثمن كل ما يجري في هذا البلد. اذا ارادوا اعلان الحرب، بمن سيحاربون؟ ليس هناك مسؤول اولاده في لبنان، جميعهم في الخارج، اسسوا حياتهم في الخارج ويدرسون في الخارج ويتمولون من الداخل اللبناني مال السرقة والحرام. بمن سيحاربون؟ باولاد الناس الباقين هنا؟ يلعبون بنا وكأن الناس دمى لا رأي لها ولا كيان.