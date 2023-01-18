الأربعاء 25 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 18 يناير 2023 |
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المطران ابراهيم لوفد أميركي: نأمل أن تضاعف واشنطن دعمها للبنان

منذ 19 دقيقة
المطران ابراهيم مع وفد من السفارة الأميركية

المطران ابراهيم مع وفد من السفارة الأميركية

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استقبل رئيس أساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك المطران ابراهيم مخايل ابراهيم، وفدًا من السفارة الأميركية في زيارة للاطلاع منه على التحديات والاحتياجات التي تواجهها مدينة زحلة ومنطقة البقاع في هذا الظرف العصيب الذي يمر فيه لبنان.

قدم المطران إبراهيم للوفد، عرضًا عن وضع مستشفى تل شيحا وأهمية دعم القطاع الاستشفائي، كما شرح له التحديات المتعلقة بموضوع الطاقة والطاقة البديلة وارتباطها مع القطاع التربوي والصناعي والزراعي والبيئي وسائر القطاعات الأخرى.

كما قدم عرضاً مسهباً للوضع المعيشي والاجتماعي الصعب، متمنياً أن “تضاعف الولايات المتحدة الأميركية وتزيد من دعمها للبنان وللجيش اللبناني وسائر الأجهزة الأمنية والاستشفائية”.

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