الأثنين 7 شعبان 1444 ﻫ - 27 فبراير 2023 |
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المطران بو نجم يستكمل جولته ويلتقي نوابًا تغييريّين

منذ 44 دقيقة
المطران أنطوان بو نجم

المطران أنطوان بو نجم

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استقبل الأمين العام لمجلس النواب عدنان ضاهر، راعي أبرشية انطلياس المارونية المطران أنطوان بو نجم، وجماعة كنيسة من أجل لبنان.

ثم التقى بو نجم النواب: ملحم خلف وبولا يعقوبيان ونجاة صليبا عون.

يشار إلى أن البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، قد أوكل راعي أبرشية أنطلياس المارونية المطران طوني بو نجم، مهمة استطلاع آراء الأفرقاء المسيحيين في محاولة لاحتواء الأزمة الرئاسية، حيث قام بجولة على القادة الموارنة وعدد من الأسماء المسيحية الأخرى، منهم النائب جبران باسيل، ورئيس حزب القوات سمير جعجع، ورئيس حزب الكتائب سامي الجميل، ورئيس تيار المردة سليمان فرنجية وغيرهم.

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