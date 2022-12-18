المطران عودة: إلى متى سنقبل بأن يحكمنا الفاشلون المفاوضون علينا بالقوة؟

ترأس متروبوليت بيروت للروم الأرثوذكس المطران الياس عودة قداساً إلهياً في الذكرى السنوية على اغتيال الشهيد جبران تويني.
وخلال القدّاس، اعتبر عودة أنّ “الشرّ حاول خنق صوت جبران لكن صوت الحقّ أقوى من الموت”.
وسأل: “إلى متى سنقبل بأن يحكمنا الفاشلون المفاوضون علينا بالقوة؟، هل هدرت دماء الشهداء عبثاً، ودولتنا تتراجع يوماً بعد يوم؟”.
وأشار عودة إلى أنّ “تعطيل انتخاب رئيس للجمهورية مستمرّ بسبب ألاعيب السياسيّين التي باتت مكشوفة، وخطاياهم أوصلتنا إلى ما نحن فيه”، مؤكّداً أنّه “يجب محاسبة النواب على ممارساتهم العقيمة والمذلّة لمنتخبيهم، ونحن بحاجة إلى مسؤولين على رأسهم رئيس للبلاد يحمل خطّة إصلاحية واضحة”.