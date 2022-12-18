الأحد 24 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 18 ديسمبر 2022 |
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المطران عودة: إلى متى سنقبل بأن يحكمنا الفاشلون المفاوضون علينا بالقوة؟

منذ 35 دقيقة
المطران الياس عودة

المطران الياس عودة

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ترأس ‏متروبوليت بيروت للروم الأرثوذكس المطران الياس عودة‎‏ قداساً إلهياً في الذكرى السنوية ‏على اغتيال الشهيد جبران تويني.‏

وخلال القدّاس، اعتبر عودة أنّ “الشرّ حاول خنق صوت جبران لكن صوت الحقّ أقوى من الموت”.‏

وسأل: “إلى متى سنقبل بأن يحكمنا الفاشلون المفاوضون علينا بالقوة؟، هل هدرت دماء الشهداء عبثاً، ودولتنا تتراجع يوماً بعد يوم؟‏‎”.‎

وأشار عودة إلى أنّ “تعطيل انتخاب رئيس للجمهورية مستمرّ بسبب ألاعيب السياسيّين التي باتت مكشوفة، وخطاياهم أوصلتنا إلى ما ‏نحن فيه”، مؤكّداً أنّه “يجب محاسبة النواب على ممارساتهم العقيمة والمذلّة لمنتخبيهم، ونحن بحاجة إلى مسؤولين على رأسهم رئيس ‏للبلاد يحمل خطّة إصلاحية واضحة‎”.‎

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