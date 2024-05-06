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المطران عودة: البطولات ليست باستغلال خيرات لبنان أو وضع خطط لا تطبق

منذ 42 دقيقة
المطران عودة

المطران عودة

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اعتبر متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عودة، أن “بلدنا يحتاج الى من يؤمن به كملجأ آمن لأبنائه وكمظلة واقية وحضن يحمي، وهذا يحتاج الى عمل دؤوب لإعادة الثقة الى نفوس الذين هاجروا منه كي يعودوا وينهضوا به عوضا من تشجيع الموجودين على الهجرة الموسمية أو الدائمة”.

وأضاف عودة في عظة قداس إثنين الباعوث: “لبنان بحاجة الى تضافر الجهود لا الى تبادل التهم والمسؤوليات، فالبطولات ليست في التراشق بالتهم وإضعاف البلد وتعطيل مؤسساته واستغلال خيراته أو وضع خطط لا تطبق، وليست في ترهيب القضاء وإخفاء الحقيقة بتعطيل التحقيق في تفجير بيروت وليست في شن الحروب”.

وشدد على أن “البطولة تكون في الاعتراف بسبب الأزمة وفي تحديد مسبّبيها وفي تظهير كيفية الخروج منها وفي اتخاذ القرار الجريء بقول الحقيقة”.

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