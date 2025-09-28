المطران عودة: اللبنانيون مدعوون للعيش معاً في رعاية دولة قوية

ترأس متروبوليت بيروت وتوابعها المطران الياس عودة، الأحد، خدمة القداس الإلهي في كاتدرائية القديس جاورجيوس.

وبعد قراءة الإنجيل ألقى عظة قال فيها: “دعوتنا اليوم أن نجعل حياتنا مسيرة ثقة بكلمة الرب، ولو خالفت حساباتنا، وأن نثبت في الكنيسة، سفينة الخلاص، حاملين الشباك معاً، عالمين أن الفرح الحقيقي يكمن في صيرورتنا أنواراً تعكس ضياء المسيح وتصطاد الناس إلى حضنه حيث الحياة الأبدية”.

وأضاف عوده: “كذلك نحن مدعوون أن نثبت في حب وطننا وأن نعمل من أجل خلاصه، محترمين دستوره وصائنين هيبته وسلطته ومكانته، غير متعدين على قراراته أو خارجين على قوانينه أو محملينه وزر أخطائنا”.

وتابع في كلمته: “اللبنانيون مدعوون للعيش معاً في رعاية دولة قوية وعادلة، ضمن الاحترام المتبادل وقبول الآخر وعدم السخرية منه أو استفزازه أو كيل الشتائم له. كما انهم مدعوون إلى أن يكونوا لبنانيين قبل أن يكونوا من هذه الطائفة أو تلك، وأن يبتعدوا عن التعصب والتطرف والتبعية والتحريض والتشبث بالرأي”.

وأشار عوده إلى أنه “ومهما قست الظروف واسودت الآفاق، إنَّ ثبتنا على الأمانة لوطننا والرجاء بالرب، ووضعنا ثقتنا به، لا بد أن يمد يده لانتشالنا من الغرق، أو دعوتنا إلى القيام بما يراه مناسباً لنا، كما فعل مع بطرس والصيادين فتمتلىء شباكنا بالصيد الكثير، أي النعم التي يغدقها الرب على محبيه”.