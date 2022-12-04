المطران عودة: كيف يُدار البلد بلا رأس؟

سأل مطران بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عودة: “كيف يُدار البلد بلا رأس؟ وكيف تُعالج شؤون الناس وينتظم عمل المؤسسات الدستورية وإدارات الدولة في غياب رئيس وحكومة؟ ما زلنا نشهد كلّ خميس جلسة تفتقر إلى الجدية والشعور بعظم المسؤولية، وكأنّ بعض نواب الأمّة استقال من واجبه الوطني ونكث بعهده لناخبيه، ولا يرى حرجاً في عدم الاقتراع لاسم يراه صالحاً لتبوّء الرئاسة، ويُفضّل الورقة البيضاء وتعطيل الجلسة”.

وأضاف في عظة الأحد: “عوض عقد جلسة لحكومة تصريف الأعمال، ومع ضرورة المعالجة الأمور الضرورية، أليس الأجدى الاستعجال في انتخاب رئيس وتسيير شؤون الناس؟”.