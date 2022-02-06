الأحد 5 رجب 1443 ﻫ - 6 فبراير 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

المطران عودة للشعب: لا تتأثروا بالدعايات الانتخابية وبالتجريح المتبادل

منذ 5 ساعات
المطران عودة

المطران عودة

A A A
طباعة المقال

أشار متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عودة، إلى “أنّنا نمرّ بفترة صعبة تسبق الإنتخابات، وكل فئة أو حزب سيُجنّد كلّ الوسائل من أجل محاربة الآخرين وتشويه سمعتهم والنيل من كراماتهم والتشكيك بصدقهم، بالإضافة إلى مدح النفس والاستعلاء”.

وأضاف في عظته: “على الشعب ألا يتأثر بالدعايات الانتخابية وبالتجريح المتبادل، بل عليه النظر في برنامج المرشحين وخبرتهم وماضيهم الناصع، وإنجازاتهم ونزاهاتهم وتواضعهم وعدم تبجحهم. عليه إعمال حسّه النقدي وسماع صوت ضميره وحسب، من أجل اختيار أفضل الممثلين له بإرادة حرّة وقناعة أنهم سيقودون البلد إلى الخلاص”.

    المزيد من أخبار لبنان

    الوزير امين سلام مع الوزير التركي
    100 مليون دولار سنويا … تركيا ترفع الحظر عن استيراد خردة المعادن من لبنان
    مازوت - صورة تعبيرية
    بعد تعرّضها لحادث في عمشيت… ما مصير باخرة المازوت؟
    اطلاق الائتلاف في البقاع
    “سهلنا والجبل” ائتلاف التغيير في البقاع: اجعلوا أصواتكم تصدح في صناديق الاقتراع

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    والد الطفل ريان
    بالفيديو: والد الطفل ريان يحذر من هؤلاء الأشخاص
    الطفل ريان
    العالم يبكي ريان.. وفاة الطفل المغربي بعد 5 أيام قضاها في قاع البئر
    الطفل ريان
    عقب وفاة الطفل ريان.. صحيفة تفجّر مفاجأة!