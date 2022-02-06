المطران عودة للشعب: لا تتأثروا بالدعايات الانتخابية وبالتجريح المتبادل

أشار متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عودة، إلى “أنّنا نمرّ بفترة صعبة تسبق الإنتخابات، وكل فئة أو حزب سيُجنّد كلّ الوسائل من أجل محاربة الآخرين وتشويه سمعتهم والنيل من كراماتهم والتشكيك بصدقهم، بالإضافة إلى مدح النفس والاستعلاء”.

وأضاف في عظته: “على الشعب ألا يتأثر بالدعايات الانتخابية وبالتجريح المتبادل، بل عليه النظر في برنامج المرشحين وخبرتهم وماضيهم الناصع، وإنجازاتهم ونزاهاتهم وتواضعهم وعدم تبجحهم. عليه إعمال حسّه النقدي وسماع صوت ضميره وحسب، من أجل اختيار أفضل الممثلين له بإرادة حرّة وقناعة أنهم سيقودون البلد إلى الخلاص”.