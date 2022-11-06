المطران عودة للنواب: اتّقوا الله واسمعوا صوت الضمير!‏

دعا متروبوليت بيروت وتوابعها المطران الياس عودة النواب، خصوصاً المسيحيّين منهم، إلى “أن يتّقوا الله ويسمعوا صوت الضمير، وأن يجتمعوا حول فكرة إنقاذ البلد، وأن يكونوا يداً واحدة تُمسك بيد الشعب لتنتشله من الهاوية”، سائلاً: “كيف لزعماء يدّعون المسيحية ويُساهمون في إذلال شعب الله لأنّهم لا يعرفون الله ولا وصاياه؟ يتكلّمون ولا يفعلون. هل المسيحية وعود فارغة؟”.
وخلال خدمة القداس الإلهي في كاتدرائية القديس جاورجيوس – بيروت، حضّ عودة النواب على “سماع أنين الشعب وأن يتذكّروا أنّه انتخبهم لتمثيله، والدفاع عن مصالحه، والقيام بكلّ ما يستدعيه واجب التمثيل من تشريع، ومن مراقبة ومحاسبة، ومن حفاظ على الحياة الديموقراطية”.
ورأى عودة أنّ “كثيرين من الزعماء والمسؤولين قد يكونون من المسيحيين، إلّا أنّ كلامهم وخطاباتهم لا تشفي، ولا تطرد اليأس، بل قد تزيده، وأعمالهم لا تتّصف بالتجرّد والنزاهة والنبل والجرأة في قول الحق ورفض كلّ ما لا يرضى عنه الضمير”.
وأضاف: “فليجتمعوا ويختاروا رئيساً قادراً على إطلاق ورشة الإصلاح، رئيساً لا يريد شيئاً لنفسه ويعتبر الكرسي مقعداً موقتاً يغادره عند انتهاء المهمة، والرئاسة وظيفة يتمّمها بنزاهة وصدق ومخافة الله. ثم تُشكَّل حكومة وتُطلَق ورشة العمل الجادّ في سبيل انتشال لبنان من ركامه، وإعادة الكرامة المسلوبة إلى هذا البلد وأبنائه”.