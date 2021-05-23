الأثنين 12 شوال 1442 ﻫ - 24 مايو 2021 |
Englishعربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

المطران عودة: هل يعي المسؤولون الوضع الحقيقي لبلدنا؟

منذ 15 ساعة
المطران عودة

المطران عودة

A A A
طباعة المقال

أكّد متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عودة انّ “قوّة الحاكم تكمن في قراره الصائب الحكيم المستند الى إرادة الشعب وحاجاته”.

وأضاف في عظة الأحد: “هدف السياسة خدمة المجتمع لا استخدامه، وعلى كل من يتولى مسؤولية عامة ان يكون على اطلاع تام بكل ما يجري في نطاق عمله، وعلى بيّنة من حاجات الشعب وتطلعاته”.

وسأل عودة: “ترى هل يعي المسؤولون الوضع الحقيقي لبلدنا؟ وهل يطلعهم من يحيط بهم من مستشارين ومساعدين على الحقيقة، كل الحقيقة؟ هل يصدقونهم القول أم يكتفون بكيل المديح لهم؟ هل يدركون أننا نعيش في شبه عصفورية كل فرد فيها يتكلّم لغته ولا أحد يفهم لغة الآخر؟”.

وتابع: “شيء من التواضع والتضحية ضروريّ”، مشيراً الى انّ “ما يعقّد الأمور التحجر الفكري والتقوقع والتعنّت عوض الحوار والتلاقي”.

    المزيد من أخبار لبنان

    وزيرة العدل د. ماري كلود نجم
    ماري كلود نجم: وقعت مرسوم تعيين قضاة مستقلين في مجلس القضاء الاعلى
    جو إيلي حبيقة
    تصريحات نارية لـ”أنطوان زهرة” في “سؤال محرج”.. وجو إيلي حبيقة يرد عليه
    حالات جديدة بـ"كورونا" على متن رحلات وصلت إلى بيروت
    15 حالة إيجابية على رحلات وصلت إلى بيروت في الأيام الثلاثة الماضية

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الفنان سمير غانم
    كل ما تود معرفته عن “الفطر الأسود” الذي أنهى حياة سمير غانم
    البيض
    احذروا تخزين البيض في باب الثلاجة… قد يشكل خطرا كبيرا
    الدولار
    قفزة لدولار السوق السوداء… إليكم التفاصيل