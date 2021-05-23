المطران عودة: هل يعي المسؤولون الوضع الحقيقي لبلدنا؟

أكّد متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عودة انّ “قوّة الحاكم تكمن في قراره الصائب الحكيم المستند الى إرادة الشعب وحاجاته”.

وأضاف في عظة الأحد: “هدف السياسة خدمة المجتمع لا استخدامه، وعلى كل من يتولى مسؤولية عامة ان يكون على اطلاع تام بكل ما يجري في نطاق عمله، وعلى بيّنة من حاجات الشعب وتطلعاته”.

وسأل عودة: “ترى هل يعي المسؤولون الوضع الحقيقي لبلدنا؟ وهل يطلعهم من يحيط بهم من مستشارين ومساعدين على الحقيقة، كل الحقيقة؟ هل يصدقونهم القول أم يكتفون بكيل المديح لهم؟ هل يدركون أننا نعيش في شبه عصفورية كل فرد فيها يتكلّم لغته ولا أحد يفهم لغة الآخر؟”.

وتابع: “شيء من التواضع والتضحية ضروريّ”، مشيراً الى انّ “ما يعقّد الأمور التحجر الفكري والتقوقع والتعنّت عوض الحوار والتلاقي”.