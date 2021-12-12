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المطران عودة يتحدث عن "آفة تنخر وطننا"

12 - ديسمبر - 2021
المطران عودة

المطران عودة

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ترأس متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عودة، القداس والجناز لمناسبة الذكرى السنوية الـ 16 لاستشهاد جبران تويني ورفيقيه.

وقال المطران عودة في عظته:

“نستذكر اليوم إنساناً لم يتهرّب من استحقاقات بلده الذي لم نصل بعد إلى الاحتفال به حقًّا، ففي حين استعفى كثيرون وهربوا، عاد جبران إلى بلده وعمل على حمايته من الشرذمة والطائفية والتحزّب الأعمى لغير الوطن.

دعا جبران منذ العام 2005 إلى ما لا يزال اللبنانيون يطالبون به، وبعدما فوجئنا بتفجير العاصمة لم نُفاجأ بمحاولة إخفاء الحقيقة لأنّ هذا النهج تجذّر في لبناننا من خلال عدم المساءلة وعدم المحاسبة وعدم معاقبة أيّ مخالف للقانون ممّا أوصلنا إلى هذا الفلتان.

والتطاول على القضاء والقضاة والتهرّب من العدالة هي آفة تنخر وطننا وفضّل بعض اللبنانيين استعداء الداخل من أجل ارتباطهم بالخارج والتاريخ لا يذكر إلا الأبطال ولا يمجّد إلا الكبار”.

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