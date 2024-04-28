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المطران عودة يناشد: يا ربّ خلِّصنا في أحد الشعانين

منذ ساعتين
المطران الياس عودة

المطران الياس عودة

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أشار متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس، المطران الياس عودة، إلى إهمال المسؤولين للاستحقاقات الدستورية في لبنان، مؤكداً أنهم يتجاهلون أولها انتخاب رئيس للجمهورية، ويحرمون بذلك الوطن من التقدم ويدفعون أبناءه إلى اليأس والانحراف والهجرة.

وأضاف المطران عودة، في قداس أحد الشعانين: “نصلّي ليحفظ الرب لبنان من شماله إلى جنوبه، وليخلّصه من آلامه التي طالت ويُقيمه من موت الجهل والحقد ومستنقع الدماء، ولكي يصون شعبه من كلّ متربّص به شرًّا”.

وتابع قائلاً: “ألا تصطفّ الدول في صفّ الأقوى تاركةً الضعيف لمصيره؟ والجائع يموت جوعاً والمظلوم يهلك قهراً لأنّ الحقّ والعدالة والإنسانيّة والأخلاق أصبحت مفاهيم بالية في عالم مادي واستهلاكي وانتهازي تحكمه شهوة المال والتسلّط”.

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