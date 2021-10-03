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المطران عوده: ارفعوا أيديكم عن القضاء ودعوا الحقيقة تظهر

منذ 22 دقيقة
المطران الياس عوده

المطران الياس عوده

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ترأس متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عوده، قداس الأحد في كاتدرائية القديس جاورجيوس.

وفي عظته، توقف عند ما يحصل في قضية تفجير المرفأ ومحاولة طمس الحقيقة بعرقلة التحقيق وترهيب القاضي المحقق، سائلًا: “هل ممنوع على أهل بيروت وعلى اللبنانيين معرفة حقيقة ما حصل لهم؟ أليس من واجبنا جميعًا، مسؤولين ومواطنين، ملاحقة الحقيقة، والمطالبة بها، والمساعدة على الوصول إليها وكشفها؟”

وتوجه عوده إلى الحكام قائلًا: “إرفعوا أيديكم عن القضاء، دعوا الحقيقة تظهر واتركوا القضاء يقوم بعمله وعلى الجميع أن يقبلوا بالعدالة”.

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