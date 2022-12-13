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المطران موسى الحاج الى الأراض المقدسة الخميس

منذ ساعة واحدة
المطران موسى الحاج

المطران موسى الحاج

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يتوجّه راعي أبرشية حيفا وتوابعها للموارنة والنائب البطريركي على القدس والأراضي الهاشمية المطران موسى الحاج، يوم الخميس المقبل الى مقر أبرشيته في الأراضي المقدسة لمعاودة نشاطه الرعوي، بعد أن سوّيت قضيته قضائياً وقانونياً.

وأشارت معلومات “المركزية” الى أنه جرى إدخال تعديل في مذكرة الأمن العام التي تعود الى العام 2006، حيث تمّ استبدال الصيغة القديمة التي تسمح بعبور المطران بولس الصيّاح (راعي أبرشية حيفا السابق) إلى صيغة جديدة هي السماح بعبور المطران موسى الحاج راعي أبرشية حيفا وتوابعها، استنادا الى كتاب من البطريركية المارونية يفيد ان الحاج يتولى رئاسة ابرشية الموارنة في القدس والاراضي المحتلة.

وأفادت المعلومات بأنه تم ابلاغ كتاب الامن العام الجديد وكتاب البطريركية الى اليونيفل للتنسيق والتعاون وتسهيل عملية انتقال المطران بين لبنان وابرشيته في فلسطين.

    المصدر :
  • المركزية

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