السبت 21 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 14 يناير 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

المطران ميشال عون زار وليم نون: صوتنا سيبقى عالياً كي تظهر الحقيقة

منذ دقيقتين
المطران ميشال عون

المطران ميشال عون

A A A
طباعة المقال

زار راعي أبرشية جبيل المارونية المطران ميشال عون الناشط وليم نون في منزل خاله الخوري جورج صوما في بلدة بلاط قضاء جبيل بعد إطلاق سراحه من مديرية أمن الدولة، رافقه عدد من كهنة الابرشية ورئيس البلدية عبدو العتيّق.

عون هنأ وليم وعائلته بعودته سالما الى ذويه واقاربه ومحبيه، مجددا المطالبة بـ”تحقيق العدالة ضمن احترام القوانين لمعرفة من فجّر مرفأ بيروت”، مؤكدا “ان صوتنا سيبقى عاليا كي تظهر الحقيقة جليا”.

وشجب عون الاعتداء الذي تعرض له خال وليم الخوري جورج صوما امس على يد عناصر الجيش اللبناني اثناء مشاركته في الوقفة الاحتجاجية على اوتوستراد جبيل، كاشفا انه تلقى وعدا من قائد الجيش بإجراء التحقيق العسكري اللازم لمعرفة حقيقة ما حصل.

وأشار الى أن “هذا الكلام يطمئننا لأن الحقيقة يجب أن تظهر”، معلناً رفضه التعرض ليس فقط لرجال الدين بل لكل انسان، “فالإنسان لديه كرامته ولا يجوز لاحد الاعتداء عليها”.

وتلقى الخوري صوما اتصالا من الرئيس ميشال سليمان هنأه فيه على اطلاق وليم، شاجباً الاعتداء الذي تعرض له بالأمس.

    المزيد من أخبار لبنان

    الرئيس نجيب ميقاتي
    مكتب ميقاتي يرد على السهام البغيضة.. "نهج ابتزازي رخيص"
    إضراب
    روابط التعليم الرسمي دعت لاستمرار الإضراب أسبوعاً آخر
    القاضي سهيل عبود
    طلب مستعجل من المرصد الأوروبي للنزاهة في لبنان إلى القاضي عبود

    الأكثر قراءة

    عناصر من حزب الله
    بالصور.. مقتل قيادي كبير في حزب الله!
    الجيش اللبناني
    الجيش يطلق النار على طائرة درون تابعة للعدو الإسرائيلي
    محامي ويليام نون رالف طنوس
    محامي ويليام نون: يريدون إحضار بو صعب لإخلاء سبيل نون