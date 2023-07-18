المطعم الذي لا يقدّم الكحول يخرج عن صمته: الخمر ممنوع والكلّ ضيف مرغوب

بعد الضجة الكبيرة التي أثارتها حادثة الاعتراض الذي عبّرت عنه الوزير السابقة مي شدياق على عدم تقديم أحد المطاعم في وسط بيروت المشروبات الكحولية، أوضح صاحب المطعم بلال جرّاح في إطار تعليقه على ما جرى لـ “صوت بيروت انترناشونال”، أنّنا “لم نفكّر يومًا أنّ هناك ما يجبرنا على تقديم المشروب”، قائلًا إنّ “زبائننا من كلّ لبنان، ولكن ديننا يُحرّم تقديم المشروب”.

وأضاف جرّاح موضحًا لـ “صوت بيروت”، أنّ “كلام الوزيرة شدياق لم يكن لائقًا بعد اعتذار المطعم عن تقديم المشروب لها أثناء تواجدها فيه، ولم يكن لنا أيّ ردّة فعل على الرغم من إساءتها لنا على الصعيد الشخصي”، شاكرًا كلّ من وقف إلى جانبه في هذه القضية.