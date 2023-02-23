المعارضة: لن ننتخب "لعبة" في يد حزب الله

أبلغت مصادر معارضة “الجمهورية”، “أنّ مسار الملف الرئاسي لن يوصل بأيّ شكل من الأشكال إلى ما يطمح إليه “حزب الله” بانتخاب رئيس للجمهورية تحت وصايته ولعبة في يده، ومنخرط في جبهة أبعدت لبنان عن أسرته العربية وعن المجتمع الدولي”.

ولفتت المصادر لـ”الجمهورية”، إلى أنّ الهدف الأساس هو إيصال رئيس سيادي وتغييري إلى رئاسة الجمهورية، هذا ما تؤكّد عليه “القوات اللبنانية”، ولا يمكن أن نتراجع عن هذا الأمر. وهذا يوجب على القوى السيادية والتغييرية كافة أن تتوحّد خلف مرشح سيادي، يعبّر عن أمنيات الشعب اللبناني التي عبّر عنها في “ثورة تشرين”.

ومن هنا جدّدت الدعوة لكل أطياف المعارضة، إلى التوحّد بدل التشرذم، لقطع الطريق على أي رئيس يخدم “حزب الله” وأجنداته، ويشكّل استمراراً للعهد السابق وما جرّه من فساد، وما تسبب به من مآسٍ وويلات على لبنان واللبنانيين.