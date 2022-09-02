المعلمون الرسميون: لا عودة إلى المدارس من دون تحقيق المطالب

نفّذ المعلمون الرسميون في التعليم الأساسي والثانوي والمهني اعتصاماً أمام سرايا النبطية للمطالبة بحقوقهم و”زيادة الرواتب وبدلات الانتقال والحوافز الاجتماعية”، رافعين شعار “لا عودة إلى المدارس من دون تحقيق المطالب”.

وقال المربي حسن كركي باسم المعلمين المعتصمين: “إنهم حفنة من اللصوص تدثروا بوشاح مالي اقتصادي، إنّهم كارتيلات تجارية أمسكت برقابنا، انكم بمؤامرتكم على المدرسة الرسمية تسحقون الفقراء وتفقرونهم أكثر”.

وسأل: “أيعقل أننا في بلد لا يقام فيه وزن للقوانين، فليعلم القاصي والداني أنّ حقوقنا مقدسة والمدرسة الرسمية صلاتنا التي لن نتركها لشياطين هذا البلد”.

وألقت مديرة مدرسة ميفدون الرسمية سهير توبة كلمة فرع الجنوب في رابطة التعليم الأساسي عددت فيها مطالب المعلمين، وطالبت بـ”تصحيح الرواتب والحوافز والمساعدات الاجتماعية، وزيادة بدل النقل اليومي بما يتناسب مع زيادة سعر الدولار، ودفع الحوافز بالفريش دولار بانتظام، ودعم الاستشفاء والطبابة في كلّ المستشفيات، وتفعيل صيدلية موظفي الدولة في الفروع، وزيادة موازنة هذه التعاونية، ورفع قيمة المنح التعليمية بما يتناسب مع أقساط المدارس، ورفع سقف السحوبات من المصارف للمعلمين وللصناديق”.

وشددت على “رفض دمج التعليم المسائي مع التعليم الصباحي لما لذلك من آثار سلبية”.

وتحدّث نائب رئيس رابطة التعليم الأساسي منصور العنز، فأعلن أن “لا عودة إلى المدارس قبل توفير ظروف المعلمين وتصحيح الرواتب”.

وتلاه بسام جمعة باسم التعليم الثانوي فانتقد “سياسة مصرف لبنان والمصارف تجاه المعلمين عبر تجزئة الراتب وعدم دفعه مرّة واحدة”.