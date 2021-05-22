المعلوف‏: الحلّ الوحيد لكلّ ما يعانيه الوطن هو بيدّ الشعب

غرد عضو تكتل الجمهورية القوية النائب سيزار المعلوف عبر حسابه على تويتر قائلاً:

“تابعت اليوم عن بعد، جلسة مجلس النواب المثيرة للاشمئزاز. والتي أدّى عرضها بشكل مباشر على محطّات التلفزيون الى الكشف للرأي العام عن درجة انعدام الثقة. الحلّ الوحيد لكلّ ما يعانيه الوطن هو بيدّ الشعب حيث ان الشعب هو مصدر السلطات”.

وتابع المعلوف: “فليتحمّل المواطن مسؤوليته. وليقل كلمة الفصل عبر انتخابات نيابية مبكرة. ولنرى ان كان للطبقة السياسية الفاسدة الجرأة على إعادة تكوين السلطة وسماع أصوات الناس عبر صناديق الإقتراع”.​