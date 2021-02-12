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المعلوف: أطلب من الله ان تنتهي هذا المحنة سريعا

منذ 16 دقيقة
سيزار المعلوف

سيزار المعلوف

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اعتذر عضو تكتل الجمهورية القوية النائب سيزار المعلوف “من جميع الأهل والأصدقاء عن ابتعادي عن التجمعات بجميع أشكالها، وعدم مشاركتي هذه الفترة بمراسم دفن وعزاء احبائنا الذين نخسرهم بحسرة ويرحلون عنا دون انذار. ففي هذا الوقت وفي ظل جائحة كورونا اصبحت المحبة في التباعد”.

وأردف في سلسلة تغريدات، عبر “تويتر”، “اعذروني لمحبتي لكم عن بعد. اعذروني ولا تلومونني على تطبيق قواعد الوقاية حفاظا عليكم وعلى نفسي. أطلب من الله ان تنتهي هذا المحنة سريعا لأننا نشعر وكأننا نحيا مع وقف التنفيذ. واسأله الرحمة لجميع من رحلوا والشفاء للمرضى والرأفة بنا. آمين”.

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

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