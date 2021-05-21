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المعلوف: الأولويّة هي لتأليف حكومة اختصاصيين مستقلة

21 - مايو - 2021
سيزار المعلوف

سيزار المعلوف

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أشار تكتل الجمهورية القوية النائب سيزار المعلوف إلى أن “الرسالة التي أرسلها رئيس الجمهورية ميشال عون الى مجلس النواب هي دستورية وليست مخالفة للأصول بتاتًا”.

وأضاف معلوف في منشور له على موقع “فيسبوك”:

“لكنّني كما اعتذرت عن حضور جلسة اليوم في مجلس النواب، التي ارجئت للغد، سأعتذر غدا ايضا مع كامل احترامي لزملائي ولرئيس مجلس النوّاب.

وذلك لأنّ الأولويّة هي لتأليف حكومة اختصاصيين مستقلة، تعمل على انقاذ البلد وتوقف انهيار ما تبقّى من قطاعات. وليس هذا وقت المناكفات السياسية ولا التلهي بتفسير الدستور اللبناني في هذه الظروف الحرجة”.

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