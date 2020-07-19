المعلوف من ضهر البيدر: لن ندفع رسوم الميكانيك إذا لم تتحرك الدولة

لبى مئات المواطنين دعوة عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب سيزار المعلوف، إلى وقفة أمام مجمع zone gate في محلة مكسة على طريق ضهر البيدر الدولية، وقطع الطريق بالاتجاهين، احتجاجا على ازدياد أعداد حوادث السير بسبب تردي وضع الطريق، والتي كان آخرها حادث الشاحنة منذ يومين عند مفترق قب الياس والذي سقط بنتيجته خمس ضحايا وعددا من الجرحى.

وقال المعلوف: “رسالتنا موجهة الى الحكومة، فكل نقطة دم سقطت تقع برقبة السلطة الفاسدة. أنا نائب وأعرف القانون ونعرف أن قطع الطريق غير قانوني، ولكن الدولة صماء ولا تسمعنا، فهذه الطريق لا تصلح لمزرعة، لقد طفح الكيل، وهذه حكومة اختصاص في تجويع الناس. لا يمكنني مشاهدة أهالي المنطقة يُقتلون على طريق ضهر البيدر ولن ندفع رسوم الميكانيك إذا لم تتحرك الدولة”.

أضاف: “منذ أن انتخبت نائبا قررت ألا أكون شاهد زور للذين انتخبوني، وصرت ممثلا للأمة جمعاء، فأي طريق في لبنان يهمني، لكن كوني ابن البقاع لا أستطيع أن أقف مكتوف اليدين وأتفرج على أهلي يموتون، خاصة بعد المجزرة المرورية التي وقعت منذ يومين ولم يتدخل وزير الداخلية، ولم يدع رئيس الحكومة الى اجتماع للحكومة لإعلان حالة طوارئ. ونحن بالإضافة إلى طريق الموت هذا لدينا مشكلة تلوث نهر الليطاني، فأولادنا يقتلون بالسرطان، فهل المطلوب ان تزداد أعداد أولادنا الذين يهاجرون لكي نوفر لهم العلم والحياة الكريمة، وان نستبدلهم بعمال سوريين لكي يعملوا في البقاع، وان ندع سائقين سوريين يحملون الشاحنات بحمولة زائدة فيقتلوننا؟ هذا أمر مرفوض”.

وأكد أن “نواب البقاع الثلاثة والعشرين سينضمون الى وقفتنا يوم الثلاثاء، لأن الأمر مطلب وطني وإنساني. هناك واجبات وحقوق على الدولة وإلا سيكون هناك تصعيد آخر، فلن ندفع الميكانيك ولا الجمرك وهي من أعلى الرسوم وليس هناك طرقات مقابل هذه الرسوم”.