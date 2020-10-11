المعلوف يصف قرار وزارة التربية بـ “الكارثي” ويدعو الأهالي لتجاهله

كتب عضو كتلة “الجمهورية القوية” النائب سيزار المعلوف، على صفحته في “فيسبوك”: “في ظل معاناة لبنان من النقص الحاد في الأدوية وارتفاع أسعارها بشكل جنوني، هل هناك أي اقتراح قانون معجل مكرر أكثر من الاقتراح الذي تقدمت به من مجلس النواب منذ أربعة أشهر؟”

أضاف: “تواصلت مع كل من نائب رئيس مجلس النواب الاستاذ ايلي الفرزلي ورئيس لجنة الصحة النيابية النائب الدكتور عاصم عراجي، ولهما التحية والشكر، فقد وعداني بمتابعة موضوع اقتراح القانون صباح يوم غد الاثنين”.

وتابع: “في سياق متصل، أطالب جميع الأهالي بتجاهل القرار الخاطىء لوزير التربية لا بل الكارثي، ويمتنعون عن إرسال اولادهم الى المدارس غدا. دخلنا في مرحلة الكارثة الطبية من حيث سعة المستشفيات وتأمين الأدوية وارتفاع معدل الإصابات، ولكن وزيرنا يغرد من كوكب آخر. وحتى لا نسبق السيناريو الايطالي ويصبح لبنان هو الأمثولة، أطالب جميع المستشفيات الخاصة وتحديدا مستشفيات زحلة والبقاع، بالتنازل قليلا والعمل على فتح أبوابها امام المصابين بفيروس كورونا. فالمستشفيات الرسمية على ابواب الانهيار”.

وختم: “نحن في جبهة حرب وعدونا هو فيروس قاتل، أنه وقت اتخاذ القرارات السليمة والحكيمة، فالأخطاء قاتلة”.