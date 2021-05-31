المعلوف يلوّح بالاستقالة: نعم لإعادة تكوين السلطة

لوّح عضو تكتل الجمهورية القوية النائب سيزار المعلوف بالاستقالة من مجلس النواب.

وقال عبر “تويتر”: “باتت استقالتي من المجلس النيابي جاهزة، وسأكون أوّل من يضعها بين يديّ الدكتور سمير جعجع عندما يأخذ تكتّل الجمهورية القويّة هذا القرار. نعم لإعادة تكوين السُلطة في صناديق الإقتراع”.

يذكر أن مصادر “​حزب القوات اللبنانية​” أكّدت لصحيفة “الجمهوريّة”، موقفها الواضح من موضوع الاستقالة من ​المجلس النيابي​، لأنّ “القوّات لديها هدفًا، وهذا يعني أنّها لا تتوقّف عند استقالات التيّارات أو الأحزاب الأُخرى لتبني على ذلك استقالة كتلتها، فهي لا مشكلة لديها مع من يستقيل أوّلًا، فالهدف بالنسبة إليها هو ​الانتخابات النيابية​ المبكرة، وكلّ مَن يعتمد الاستقالة كوسيلة لإسقاط المجلس تتلاقى معه “القوّات”؛ لأنّ الإنقاذ لن يتحقّق في ظلّ الأكثريّة الحاليّة”.

ولفتت إلى أنّ “البعض يريد في الحقيقة الاستقالة للتخلّص من رئيس الحكومة المكلّف ​سعد الحريري​، فيما نحن نريد الاستقالة من أجل إعادة إنتاج كلّ السلطة، أي إنتاج مجلس نيابي جديد ورئيس جمهوريّة جديد ورئيس حكومة جديد”، مشيرةً إلى أنّ “بالتالي، إذا استقال تكتّل “​لبنان القوي​”، نؤكّد بأنّ تكتّل “​الجمهورية القوية​” سيستقيل أيضًا. فبالنسبة للقوّات، يجب بذل كلّ الجهود لتقصير الأزمة، هذا هو هدفنا وهذا هو مسعانا”.