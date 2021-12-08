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"المعلومات" تفكك شبكة تنشط بتهريب الأشخاص بين لبنان وسوريا

8 - ديسمبر - 2021
توقيف

موقوف

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أشارت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أنه في إطار المتابعة التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي لمكافحة ‏عمليات تهريب الأشخاص، توافرت معلومات للشعبة حول نشاط شبكة لتهريب الأشخاص بين لبنان وسوريا عبر معابر التهريب غير ‏الشرعية في منطقة وادي خالد‎.‎

على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصة في الشعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف هوية المشتبه بهم، وبنتيجة ‏الاستقصاءات والتحريات المكثفة توصلت هذه الشعبة الى تحديد هوية المتورطين بهذه العمليات، وهم كل من‎:‎

‎ ‎م. س. (مواليد عام 1985، لبناني)‏
‎ ‎م. م. (مواليد عام 2001، لبناني)‏
‎ ‎ب. غ. (مواليد عام 2001، سوري)‏
اعطيت الأوامر، لدوريات الشعبة للعمل على تحديد امكان تواجدهم ومراقبتهم تمهيدا لتوقيفهم‎.‎

بتاريخ 3-12-2021 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت دوريات الشعبة من تنفيذ عملية نوعية ومتزامنة نتج عنها توقيف ‏الاول والثالث في محلة الجديدة على متن سيارة نوع هيونداي، والثاني في محلة الدورة على متن فان لنقل الركاب وبرفقته رجل و/6/ ‏نساء وأطفال، جميعهم من التابعية السورية تمّ توقيفهم‎.‎

‎ ‎بتفتيشهم تم ضبط مسدس حربي، و/4/ هواتف خلوية، ومبالغ مالية بالعملات اللبنانية والسورية والدولار الأميركي ودفاتر حسابات ‏مالية. كما تم ضبط سيارة الهيونداي والـ “فان”. بالتحقيق معهم، اعترفوا انهم ينشطون بعمليات تهريب السوريين الى الأراضي ‏اللبنانية او العكس منذ حوالي السنة تقريبًا، حيث يتم نقلهم إلى الحدود عبر المعابر على متن دراجات آليّة أو سيارات أجرة، ومن ثم ‏ايصالهم الى منطقة وادي خالد، ليصار بعدها إلى نقلهم على متن فان آخر إلى محلة الدورة او الكولا لقاء مبلغ مالي يتراوح بين ‏‏/1،000،000/ و/2،000،000/ ل. ل. للشخص الواحد‏‎.‎

أجري المقتضى القانوني بحقهم وأودعوا مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء‎.‎

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