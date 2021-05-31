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"المعلومات" تكشف هوية من هدد القاضيين عبود وعويدات

31 - مايو - 2021
شعبة المعلومات

شعبة المعلومات

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علم “صوت بيروت انترناشونال” من مصدر قضائي مطلع، أن التحقيقات التي أجرتها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، توصلت إلى كشف هوية صاحب الهاتف الذي أجرى اتصالاً بمكتب رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود نهاية الأسبوع الماضي، وهددّ فيه الأخير والنائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات بإلحاق الأذى بهما، في حال تم توقيف أي ناشط في التيار الوطني الحرّ.

وبحسب المعلومات التي تم التوصل اليها، فإن الاتصال “ورد من خطّ هاتف فرنسي موجود على الأراضي اللبنانية ومسجّل باسم اللبناني “بطرس. ح” المتواري عن الأنظار، والملاحق بقضية شك بدون رصيد”، مشيراً إلى أن هذا الرقم “لم يعمل على الأراضي اللبناني قبل 25 أيار الحالي، وأن حامله أجرى 6 اتصالات بمحطة (otv)، وعدّة اتصالات بمصرف “فرنسبنك”، قبل أن يتصل بمكتب رئيس مجلس القضاء الأعلى ويطلق تهديداته.

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