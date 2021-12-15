المعلومات تلقي القبض على مروج للمخدرات في ساحل علما

تمكّنت إحدى دوريات شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات تجارة وترويج المخدّرات في المناطق اللبنانية، من توقيف مروّج مخدرات ينشط في مناطق عدّة من محافظة جبل لبنان ويدعى ق. ح. (من مواليد عام ١٩٧٨، لبناني)، أثناء قيامه بترويج المخدّرات في ساحل علما، على متن سيارة رباعية الدّفع، نوع “لاند روفر”.

وبتفتيشه والسيارة، تم ضبط عبوة بداخلها مادة ال “G”، ومظروف يحتوي على حبوب، هاتفين خلویَین ومبلغ مالي، كما وبتفتيش مكان إقامته، في ساحل علما، عُثر على ما يلي:

-۳ مظاريف بداخلها مادة “كريستال مث”، زِنتها حوالى /٢،٥/ غ

-مظروف بداخله مادة حشيشة الكيف زِنته حوالى /3/ غ.

– 4 مظاريف حبوب lactol.

-مظروف بداخله حبوب cipralax .

-3 دفاتر “ورق لف سجائر”، وقطعة بلاستيكية تُستخدم في تعاطي المخدّرات، ومبلغ مالي، وهاتف خلوي.

وبالتحقيق معه، اعترف بما نُسِب إليه لجهة قيامه بتجارة وترويج مادة الـ “G” -مادّة سائلة للتنظيف- على عددٍ كبيرٍ من الزبائن، وأنه يقوم بإدخالها الى لبنان من إسبانيا، ويقوم باستئجار غرف في عدّة فنادق لتسهيل عمليات الترويج. كما اعترف بتعاطي المخدّرات نوع “کريستال مث”.

وأجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.