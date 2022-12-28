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"المعلومات" تُوقع بعصابة سرقة

منذ 7 دقائق
أفراد عصابة السرقة

أفراد عصابة السرقة

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“بتاريخ 23/12/2022، ادّعى مواطنٌ من بلدة دير الأحمر أنَّ أشخاصاً مجهولين أقدموا بواسطة الكسر والخلع على سرقة أثاث منزله، وقَدَّرت قيمة المسروقات بما لا يقِل عن 150 مليون ليرة لبنانية”، بحسب بيان للمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة.

البيان أضاف: “على الأثر، باشرت القطعات المختصّة في شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد الفاعلين، وبنتيجة المتابعة الحثيثة، توصّلت الى كشف هويّة أفراد العصابة التي نفذت عملية السرقة، والتي تضُم السوريّين:

و. ط. (مواليد عام ۲۰۰۹)

ف. ش. ح. (مواليد عام ۲۰۰۷)

ز. م. (مواليد عام ۲۰۰۷)

م. خ. (مواليد عام ۲۰۰۷)

ع. ع. (مواليد عام ۱۹۹۲)

بناء عليه، أعطيت الأوامر للعمل على تحديد مكان تواجدهم وتوقيفهم.

بتاريخ 24/12/2022، وبعد رصدٍ ومراقبة، نفّذت دوريّات من الشّعبة مداهمة لمكان تواجدهم في البلدة ذاتها، حيث تمكّنت من توقيفهم وضبطت المسروقات كاملةً، وهي كناية عن تلفزيون وغسّالة و”آلة تدفئة كهربائيّة”، وسجادة عدد 2 ومضخّة مياه ومولّد كهربائيّ و”مقوّي كهربائي” ومدفأة على الحطب.

بالتحقيق معهم، اعترفوا بما نُسِب إليهم لجهة تنفيذ عملية السّرقة بواسطة الكسر والخلع، وبيع المسروقات الى الموقوف الأخير (ع. ع.) الذي ضبطت في منزله. وأجري المقتضى القانوني بحقّهم وأودعوا المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص”.

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