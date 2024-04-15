المفتي إمام: حفظ الأمن في المدينة اولوية

استقبل مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد إمام في مكتبه في دار الفتوى، وفداً من قوى الأمن الداخلي في طرابلس، ضم العميد حسن العلي قائد السرية الرابعة والرائد حسام الزعبي آمر الفصيلة الثانية السرية الرابعة والنقيب حنا مرقص آمر الفصيلة الأولى السرية الرابعة والنقيب جاك حنا آمر مجموعة قصر العدل في طرابلس، وقدموا له التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وجرى الحديث عن “الوضع الأمني في المدينة والخطة الأمنية التي نفذت فيها وخصوصاً قبيل الأعياد وما كان لها من دور لافت في ضبط الأمن، مما انعكس ارتياحاَ ملموساً في الشارع الطرابلسي”.

وشدد المفتي إمام على أن “حفظ الأمن في طرابلس يجب أن يكون في أعلى سلم الأولويات”، شاكرا “للقوى الأمنية بمختلف أجهزتها، ما تقوم به وماتقدمه في هذا الصدد في طرابلس وشمال لبنان”.