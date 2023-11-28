المفتي إمام يستعرض حلّ الإشكال بين أهالي أنفه وشكا مع النائبين خوري ويزبك

استقبل مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد إمام النائبين إيلي خوري وغياث يزبك، لوضعه في أجواء تحركهما الخاص بحلّ الإشكال القائم بين بعض أهالي بلدتي أنفه وشكا، وقد شارك في اللقاء الشيخ فراس بلوط رئيس القسم الديني في دائرة أوقاف طرابلس.

وحيث أنّ الإشكال كان تطور ووصل إلى مرحلة صعبة لم يكن أحد يتمناها، وبعد تداول الموضوع وعرض تفاصيله بكافة أبعاده، اتفق الجميع على العمل لإخماد أي بوادر فتنة بين أهالي المنطقة الواحدة والتحلي بالعقلانية والحكمة، وأن يكون لأصحاب الرأي اليد العليا والكلمة الفصل لمنع مثل تلك الخلافات ورفض أي أبعاد طائفية للقضية، والعمل على إرساء مفاهيم المواطنة والعيش الواحد في وطن يحتضن الجميع، ويكون الحق والعدل فيه هما السائدان النافذان.

وعلى هامش اللقاء، أبلغ النائب خوري بتوفير بعض المساعدات المدرسية لعدد من الطلاب، تم الحصول عليها بعد التنسيق مع المرجعيات الدينية وتحديد المعايير التي تمكن الطلاب من الاستفادة منها مع ضمان عدم ازدواجيتها.