المفتي الجوزو: لوقف مهزلة نتنياهو الاجرامية والدفاع عن الفلسطينيين

دعا مفتي جبل لبنان الشيخ الدكتور محمد علي الجوزو، في تصريح، الرئيس الأميركي جو بايدن لـ”وقف الهذيان والجنون الذي يمتاز به بنيامين نتنياهو، وإلا فإن أميركا دولة عنصرية وتحمي العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وهي العدو الأول للقضية الفلسطينية”، وقال: “نتنياهو مصاب بأمراض عقلية همجية وعدوانية، وقام بأعمال وحشية قبل أن يحدث ما حدث في غزة. فإلإستفزاز اليومي للفلسطينيين، وتوسيع رقعة الإحتلال الصهيوني، وإعتقال الشباب الفلسطيني، يؤكد ان هناك حالة هستيرية تدفع الرجل الى إرتكاب الجرائم الوحشية التي تدل على التخلف عقليا ونفسيا. هذا الرجل المريض عقليا، تسبب في تحرك “حماس” ردا على ممارسات الصهاينة المستمرة، وخصوصا في القدس وجنين وفي مختلف المناطق الفلسطينية. هذا الرجل الهمجي يتحدث عن الحضارة وهو غارق الى أذنيه في وحول التعصب والعنصرية والعدوانية والتخلّف”.

اضاف: “ان أميركا تقف موقفا عدوانيا، وتؤيّد هذا الجنون الإسرائيلي، والرئيس الأميركي يأتي بنفسه الى اسرائيل ليعلن تأييده للهمجية التي تدفع نتنياهو لارتكاب أعمال وحشية ضد الفلسطينيين. أميركا تحكم على “حماس” بالإرهاب لمجرد أنها قامت بالرد على العدوان اليومي الذي يمارسه نتنياهو، وهذا يوحي أن أميركا لا تؤمن بالعدالة ولا بحقوق الإنسان، وتقف الى جانب الظلم والإستبداد والعمليات الوحشية، التي يمارسها نتنياهو، والتي أدت الى هذا الإنفجار الشديد وقيام حماس بالرد على نتنياهو”.

وختم معتبرا ان “أميركا السبب في الضرر الذي أصاب هذا الإنسان المريض، وهو يتغنى بالدعم الأميركي له، رغم هجومه على مستشفى مليء بالمرضى، وقتل أكثر من 500 انسان في هذا الهجوم. ولا بد من وقف هذه المهزلة الإجرامية والدفاع عن حقوق الانسان الفلسطيني”.