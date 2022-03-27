المفتي الجوزو: وصلنا إلى الحضيض بسبب فرض سلطة ايران على لبنان

إنتقد مفتي جبل لبنان الشيخ محمد علي الجوزو، في تصريح، “إطلاق إيران صواريخها على شركة أرامكو في السعودية وحقد السيد حسن نصر الله على دول إسلامية”، وقال: “هذه ليست حربا دينية، لأن الإسلام براء من ايران، التي لم تجرؤ على إطلاق صاروخ واحد على العدو الصهيوني، ولم يوجه حزب الله عدوانه الى أي بلد، قبل ما وجهه الى السعودية، فالمذهبية التي تحقد على العالم الإسلامي ليست دينا، ولا يقرها دين ولا أخلاق ولا قيم، انه التخلف والرجعية”.

وسأل: “لماذا دمر العراق؟ ودمرت سوريا ودمر لبنان؟ لقد وصل لبنان الى الحضيض بسبب محاولة غبية، وهي فرض سلطة ايران على لبنان لتسوقه الى الإفلاس والفشل الذريع والجهل والجهالة”، مضيفا: “لماذا كل هذا الحسد والبغض والانتقام من دول الخليج العربي؟”.

وختم الجوزو: “هؤلاء ليسوا منا ولسنا منهم، هم حلفاء إسرائيل وأميركا وروسيا، هم حلفاء أعداء الأمة الإسلامية. أجل لقد احتل جورج بوش العراق بالتحالف مع ايران وعملائها، واحتلت روسيا سوريا بالتحالف الشيطاني بين ايران وروسيا، انها العقد التاريخية”.