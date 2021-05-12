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المفتي الصلح: كلنا آمال بهذا الشعب وأجياله في بناء دولة قادرة عادلة

12 - مايو - 2021
المفتي الصلح

المفتي الصلح

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هنأ مفتي بعلبك الهرمل الشيخ خالد الصلح اللبنانيين عامة والمسلمين خاصة بحلول عيد الفطر السعيد، سائلا “الله تبارك وتعالى أن يتقبل من الجميع عباداتهم وأعمالهم وأن يعيد الله شهر رمضان والعيد على الجميع في ظل أوضاع أفضل” .

وقال في تصريح:” كلنا آمال باللبنانيين رغم المعاناة والمآسي التي نعيشها، على إنقاذ لبناننا من الانهيار الذي أخذنا إليه هذا العهد، كلنا آمال بهذا الشعب وأجياله في بناء دولة قادرة عادلة”.

وأضاف: “في يوم عيدنا أنظارنا نحو فلسطين الجريحة وعاصمتها القدس، وكلنا ثقة بشعبها الموحد الشجاع على التصدي لوحشية العدوان الصهيوني العنصري، سائلين الله تعالى الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى والتثبيت لأهلنا المرابطين”.

وسيؤدي المفتي الصلح خطبتي وصلاة عيد الفطر السعيد صباح غد في الجامع الأموي الكبير في بعلبك في تمام الساعة السادسة و 25 دقيقة.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

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