المفتي دريان: أين المحاكم الدولية لمحاسبة الاحتلال وتحقيق العدالة؟

وصف مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في بيان، العدوان الصهيوني الغاشم على المستشفى المعمداني في غزة بـ”المجزرة المروعة التي لا مثيل لها في تاريخ البشرية”.

وقال المفتي دريان إنّ “العدو الإسرائيلي الإرهابي يمارس أبشع أنواع الإجرام الممنهج في حق أبناء غزة من إبادة وتدمير وتهجير يحاول من خلاله توسيع رقعة احتلاله لأرض الفلسطين”.

وأضاف أنّ “ما يحصل من مجازر في غزة هو انتهاك خطير وصارخ للقانون الدولي والإنساني ولأبسط قيم الإنسانية، فأين المحاكم الدولية لمحاسبة هذا الإجرام وبخاصة العدوان على المستشفى المعمداني لتحقيق العدالة”؟

وختم: “الدم الفلسطيني غال على العرب والمسلمين وأحرار العالم، ولن يرضوا إلا بمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي الغاصب لأرض فلسطين المجروحة”.