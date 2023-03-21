الثلاثاء 29 شعبان 1444 ﻫ - 21 مارس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

المفتي دريان: الخميس أوّل أيام شهر رمضان

منذ 40 دقيقة
مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان

مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان

A A A
طباعة المقال

صدر عن مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان البيان الآتي:

“لم تثبت لدينا رؤية هلال شهر رمضان المبارك، وعليه فإنَّ يوم غدٍ الأربعاء في 22 آذار 2023م هو اليوم المكمِّل لعدة شهر شعبان ثلاثين يوماً، ويكون يوم الخميس الواقع في 23 آذار هو أول أيام شهر رمضان المبارك لعام 1444ه. وإننا إذ نهنئ المسلمين بهذا الشهر الكريم نسأل اللَّه سبحانه وتعالى أن يجعله شهر خير وبرٍ وبركة، وأن يوفقنا لصيامه وقيامه وآدابه، وإلى العمل بطاعته، وأن يعيد أيامه المباركة على المسلمين واللبنانيين جميعاً بالأمن والطمأنينة، إنه سبحانه وتعالى سميع مجيب، وكلَّ عامٍ وأنتُم بخَير”.

    المزيد من أخبار لبنان

    جمعية المصارف
    جمعية المصارف تعلّق إضرابها
    النازحون السوريون
    سبب إضافي لانتخاب رئيس على أفضل علاقات مع العرب... ما هو؟
    بعبدا
    الاتفاق الاقليمي لم يبدّل مواقف الداخل... تراشق تهم ومسؤوليات!

    الأكثر قراءة

    عناصر من حزب الله
    قرار إيراني بسحب حزب الله من اليمن
    الليرة اللبنانية والدولار الأميركي
    دولار السوق السوداء "طاير" مساء الأحد!
    بالفيديو.. تفاعل كبير بعد طرح البرومو التشويقي لبرنامج "رامز نيفر إند"