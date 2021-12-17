المفتي دريان: حريصون على الاستقرار والعلاقات الأخوية مع الدول المجاورة

أبدى مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان حرصه على الاستقرار والعلاقات الأخوية مع الدول المجاورة.

وأكد المفتي دريان “حرصه على الاستقرار والأمن والأمان والوحدة الوطنية في لبنان، وعلى العلاقات الأخوية مع الدول العربية الشقيقة وبخاصة مع المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي والودية مع الدول الصديقة للبنان”.

وشدد دريان خلال لقائه سفيرة الولايات المتحدة الأميركية في لبنان دوروثي شيا في دار الفتوى على “تعزيز التعاون معهم لما فيه مصلحة الشعب اللبناني ومؤسساته للنهوض بلبنان لكي يبقى حاملا رسالة السلام والمحبة والتعاون بين الشعوب والأمم”.