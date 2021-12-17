الأربعاء 30 ذو القعدة 1443 ﻫ - 29 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

المفتي دريان: حريصون على الاستقرار والعلاقات الأخوية مع الدول المجاورة

17 - ديسمبر - 2021
المفتي عبد اللطيف دريان

المفتي عبد اللطيف دريان

A A A
طباعة المقال

أبدى مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان حرصه على الاستقرار والعلاقات الأخوية مع الدول المجاورة.

وأكد المفتي دريان “حرصه على الاستقرار والأمن والأمان والوحدة الوطنية في لبنان، وعلى العلاقات الأخوية مع الدول العربية الشقيقة وبخاصة مع المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي والودية مع الدول الصديقة للبنان”.

وشدد دريان خلال لقائه سفيرة الولايات المتحدة الأميركية في لبنان دوروثي شيا في دار الفتوى على “تعزيز التعاون معهم لما فيه مصلحة الشعب اللبناني ومؤسساته للنهوض بلبنان لكي يبقى حاملا رسالة السلام والمحبة والتعاون بين الشعوب والأمم”.

    المزيد من أخبار لبنان

    السفير السعودي وليد بخاري
    بخاري: الحديث عن لقاء سري بين حزب الله والسعودية مضحك
    بسام مولوي
    تعميم صادر عن مولوي بشأن الابنية الآيلة للسقوط
    الياس جرادي
    الياس جرادي: أنا طبيب قبل أن أكون نائبًا

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الرئيس ميشال عون
    عون... "مش مصدقين كيف يخلصوا منّي"
    الامتحانات الرسمية - لبنان
    توضيح من وزارة التربية بشأن ما حصل مع جيفارا نوح زعيتر
    الدولار
    انخفاض ملحوظ لدولار السوق السوداء... فكم سجل؟