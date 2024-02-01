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المفتي دريان: دار الفتوى حريصة على ثقافة الاعتدال والانفتاح على الآخر

منذ 22 دقيقة
مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان

مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان

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استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى ، مجلس عمدة إذاعة القرآن الكريم في لبنان برئاسة رئيس المجلس المهندس ماهر صقال، الذي شكر المفتي على تجديد الثقة التي أولاه إياها لحمل الأمانة، واكد صقال ان “أعضاء مجلس العمدة سوف يضعون خطة عمل جماعية جديدة لإنجاز المزيد من تطوير وتحديث إذاعة القرآن الكريم على الصعيد التقني، بالإضافة الى المضي في إنتاج البرامج الدينية القيمة والهادفة في نشر الثقافة الدينية والإسلامية والتوجيه الأسري والمجتمعي انطلاقا من شهر رمضان المبارك”.

من جهته اكد دريان أن” صوت إذاعة القرآن الكريم سيصدح ليس في لبنان فحسب بل في كل أنحاء الدول العربية والغربية بالدعوة الى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، وبالكلمة الطيبة التي توحد ولا تفرق وتصلح ولا تفسد”.

وقال ” دار الفتوى حريصة على أن يصل الى مستمعي إذاعة القرآن الكريم ثقافة الاعتدال والوسطية والانفتاح على الآخر، بعيدا من التشدد والغلو، وتعزيز أواصر المحبة والتراحم بين الأسر ليكون المجتمع سليما ومنتجا ليعم الخير على الجميع”.

أضاف “محاربة الأفكار الشاذة والغريبة عن بيئتنا ومجتمعنا الإسلامي والعربي ومواجهتها لا يكون إلا بالعلم الصحيح المبني على مبادئ ومفاهيم لا يختلف عليها كل ذي فطرة سليمة وهذا ما تؤكده كل الشرائع التي أنزلها الله على عباده”.

ونوه المفتي دريان بكل من “ساهم ويساهم في نهضة الإذاعة وبأهل الخير الداعمين لها”.

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