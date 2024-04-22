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المفتي دريان: قرارت المجمع الفقهي الإسلامي تهدف إلى خدمة المُسلمين

منذ 20 دقيقة
آخر تحديث: 22 - أبريل - 2024 3:18 مساءً
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ختم مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان زيارته للمملكة العربية السعودية، والتقى قبل عودته من الرياض الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الشيخ محمد العيسى، وتم التوافق على تعزيز التعاون الدائم بين دار الفتوى ورابطة العالم الإسلامي في الشؤون الإسلامية والسبل الآيلة إلى تطويرها في المؤسسات الدينية.

كما التقى المستشار في الديوان الملكي سعد بن ناصر الشثري الذي رحّب بالمفتي في المملكة العربية السعودية، وأبدى حرصه على “توطيد العلاقة الأخوية بينهما”.

وشارك مفتي الجمهورية في الجلسة الختامية في المجمع الفقهي الإسلامي التي عقدت في الرياض وأصدر المجمع العديد من القرارات والفتاوى التي تهم المسلمين في العالم بمشاركة كبار الشخصيات في الدول الإسلامية والتجمعات الإسلامية في العالم.

وقال “إن الأبحاث التي طرحت استمعنا إليها وناقشناها، وكانت نتائجها وما صدر من توصيات واجتهادات وقرارات تهدف كلها إلى خدمة المسلمين، وسيصار إلى تعميمها بعد ترجمتها للاستفادة منها ونشرها على أوسع نطاق”.

ونوّه المفتي دريان بـ”الجهود التي تبذلها القيادة الحكيمة في السعودية بل في العالم الإسلامي والعربي”، وشكر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان على “رعايتهما واحتضانهما العمل الإسلامي”، ونوه بـ”جهود الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي محمد العيسى على “دوره الريادي في التواصل والتلاقي بين الشعوب الإسلامية”.

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