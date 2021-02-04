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المفتي دريان: للحفاظ على أمن المتظاهرين السلميين والحرص على المؤسسات الخاصة والعامة

4 - فبراير - 2021
آخر تحديث: 4 - فبراير - 2021 2:13 مساءً
المفتي عبد اللطيف دريان

المفتي عبد اللطيف دريان

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استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء الركن محمود الأسمر في حضور الشيخ خلدون عريمط.

وأفاد المكتب الإعلامي في دار الفتوى ان المفتي دريان “اطلع من اللواء الأسمر على الإجراءات المتخذة للحد من الإصابات بجائحة كورونا وتوقعاته للمرحلة المقبلة والإجراءات التي يمكن أن تتخذ في ظل تزايد الوفيات بسبب التجمعات وعدم التباعد والالتزام بها، ووضعه أيضا بأجواء ما حصل في طرابلس وبعض مناطق الشمال مؤخرا، وأكد له أن الإجراءات التي اتخذت وتتخذ بدأت بإعادة الأمن والهدوء الى طرابلس ومناطق الشمال بهدف المحافظة على سلامة المواطنين والمؤسسات العامة والخاصة وحق اللبنانيين بالتحركات المطلبية السلمية، واكد المفتي دريان ان دار الفتوى سارعت فورا الى التواصل مع كل الجهات المعنية في الدولة لمنع تفاقم الأزمة والحفاظ على امن المتظاهرين السلميين والحرص على المؤسسات الخاصة والعامة، مشددا على ان طرابلس والشمال تستحق كل اهتمام ورعاية وعناية وتنمية وان طرابلس وأهلها كانوا على الدوام الحصن المنيع للدولة ومؤسساتها وعيشها الواحد، وطلب من جميع المؤسسات الإغاثية والاجتماعية التابعة لدار الفتوى أن تعطي لطرابلس والشمال أهمية خصوصا من حيث الدعم الإغاثي والمساعدات بشتى أنواعها”.

واستقبل مفتي الجمهورية المساعد الأول لمدير المخابرات في الجيش العميد رياض علام وتم تداول الاوضاع العامة.

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