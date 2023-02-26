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المفتي دريان: لمحاسبة قتلة الشيخ الرفاعي.. ولنا ملء الثقة بالدولة ومؤسساتها

منذ 33 دقيقة
مفتي ​الجمهورية​ اللبنانية الشيخ "​عبد اللطيف دريان"​

مفتي ​الجمهورية​ اللبنانية الشيخ "​عبد اللطيف دريان"​

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أكد مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبداللطيف دريان أن “خطف الشيخ أحمد شعيب الرفاعي وقتله، حادث مفجع ومؤلم وجريمة مروعة، وهذا أمر محرم شرعا ولا يمت الى القيم الأخلاقية والإنسانية”.

وقال، في بيان: “كرامة العلماء ستبقى مصانة، ولن نسمح لأحد بالنيل من العلماء، مهما كان الخلاف إلا تحت القانون بالتعاون مع دار الفتوى الحريصة على علمائها وعلى سلامة وأمن المجتمع اللبناني”.

ودعا أجهزة الدولة الأمنية والقضائية إلى “الإسراع في إنهاء التحقيقات وكشف ملابسات مقتل الشيخ الرفاعي ومعاقبة المجرم وإنزال القصاص العادل بحق الذين ارتكبوا هذه الجريمة النكراء. لنا ملء الثقة بالدولة ومؤسساتها المعنية بمعالجة آثار وتداعيات هذه الجريمة، وندعو كل المواطنين إلى التزام القوانين والأنظمة المرعية الإجراء. ونشكر الأجهزة الأمنية التي سارعت لكشف الجناة ودرء الفتنة ووضع حد للشائعات التي رافقت هذا الحدث الجلل”.

وختم: “ندعو الله سبحانه وتعالى أن يدخل الشيخ أحمد شعيب الرفاعي فسيح جناته، وأن ينزله منازل الأبرار مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، وأن يلهم عائلته الصبر والسلوان على تحمل فداحة هذه المأساة. وإنا لله وإنا إليه راجعون”.

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