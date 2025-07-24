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المفتي دريان من بعبدا: لن يستطيع أحد تمرير أي مشروع تقسيمي إذا توحد اللبنانيون

منذ 7 دقائق
آخر تحديث: 24 - يوليو - 2025 10:59 صباحًا
رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ومفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان

رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ومفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان

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أكّد مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان أنّه “لن يستطيع أحد تمرير أي مشروع تقسيمي أو تفتيتي إذا توحد اللبنانيون”.

وقال بعد لقائه رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في قصر بعبدا: “اللقاء مع الرئيس مميّز وتواصلنا معه دائم ومستمرّ”.

وأضاف: “نمرّ في ظروف حسّاسة ودقيقة وتبادلنا مع الرئيس عون وجهات النظر حول ما يمكن القيام به من أجل حماية لبنان وكان هناك توافق تام في الرؤية”.

وأشار دريان إلى أنّ “الرئيس عون أكد حرصه الكبير على مضامين خطاب القسم وإصراره على المضي به قدماً وهذا أمر مهمّ للحفاظ على استقرار وأمن لبنان”.

ولفت إلى أنّ “القرار 1701 نُفّذ فقط من الجانب اللبناني واتفاق وقف اطلاق النار التزم به لبنان فيما خرقته إسرائيل بشكل مستمرّ”.

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