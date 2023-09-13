الأربعاء 28 صفر 1445 ﻫ - 13 سبتمبر 2023 |
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المفتي دريان: نريد رئيسًا يحترم قسَمَه الدستوري

منذ 6 دقائق
مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان

مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان

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دعا مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان النواب إلى “الإسراع في إنجاز الاستحقاق الرئاسيّ، وإلى التلاقي والحوار والنقاش الشفاف الصادق، لنصل إلى نهاية سعيدة، ونطوي هذا الملف”.

المفتي دريان وخلال حفل تكريمي له، لفت إلى أنّ “انتخاب رئيس للجمهورية ليس هو كلّ الحل، بل هو مدخل إلى حلّ المشاكل الأخرى، نريد رئيسًا للجمهورية يحترم قسَمَه الدستوريّ في المجلس النيابيّ، لأنَّه يُقسم على الدستور، وعلى اتفاق الطائف، والتزامه الصلاحيات التي أعطاها له الدستور، هناك عمل كبير وكبير جدًا يؤدَّى، وجهد شاق جدًا يُبذلُ من أجل إعادة الأمور في لبنان إلى الانتظام العامّ، وإلى الحياة الطبيعية، نحن لا نريد لبنانَ جديدًا، نحن نريد لبنانَ قويًّا بجميع أبنائه، وبجميع مواطنيه، وهذا الأمر لن يتم إلا بتضافر جهودنا جميعًا”.

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