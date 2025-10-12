الأحد 20 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 12 أكتوبر 2025 |
المفتي دريان نعى العلامة الشيخ صلاح الدين فخري: خسرنا عالماً ومربّياً فاضلاً

منذ ساعة واحدة
مفتي ​الجمهورية​ اللبنانية الشيخ "​عبد اللطيف دريان"​

نعى مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، مدير الشؤون الإدارية في دار الفتوى العلامة المربي الشيخ صلاح الدين فخري.

وقال المفتي دريان: “خسر لبنان عالماً كبيراً وفقيها من فقهاء المسلمين الذي كان له مكانته ودوره في دار الفتوى وفي خدمة الإسلام والمسلمين، لقد كان حافظا ومفسرا للقران الكريم والسيرة النبوية الشريفة، وإنساناً مميزا شهد له الناس بأخلاقه التي اقتدى فيها بأخلاق النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ومربياً فاضلاً، ومحبًّا للعلم عاملاً به، حاضّاً عليه، حريصاً على نشره وتبليغه . نسأل الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وان يسكنه فسيح جناته وينزله منازل الأبرار مع النَبيِّين والصدِّيقين والشهداء”.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

