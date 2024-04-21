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المفتي دريان يعلن عن خطوة جديدة من الرياض

منذ ساعة واحدة
المفتي عبد اللطيف دريان

المفتي عبد اللطيف دريان

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أعلن المكتب الإعلامي في دار الفتوى أن المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي أصدر قراراً باختيار مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان عضواً في المجمع إضافة الى عضويته في المجلس الأعلى لرابطة العالم الإسلامي منذ العام 2018، وشارك المفتي دريان بناء على دعوة من الأمين العام للرابطة معالي الدكتور محمد عبد الكريم العيسى في اجتماع المجمع بدورته “الثالثة والعشرين” التي عقدت في الرياض، وشكر المفتي دريان الدكتور العيسى والمجمع الفقهي الإسلامي على ثقتهم التي أولوه إياها، مؤكدا على العمل والسعي لما فيه مصلحة الأمة الإسلامية والعربية.

وقال مفتي الجمهورية: المملكة العربية السعودية هي سند لبنان ورئته التي يتنفس بها، والعلاقات بين البلدين ثابتة ومتجذرة، وما تقوم به مملكة الخير مع الأشقاء العرب من اجل مساعدة لبنان في أزماته هو من باب الأخوة العربية والأصالة والشهامة ومحبة اللبنانيين.

أضاف: لقد لمسنا من الأشقاء السعوديين كل الدعم المطلق لدار الفتوى وللشعب اللبناني ولمؤسساته الدستورية، ونؤكد دعوتنا الدائمة للقيادات اللبنانية للعمل على تحصين الوحدة الوطنية والإسراع في إنهاء الأزمات المتراكمة، ونسأل الله عز وجل أن تزول الغيمة السوداء عن سماء لبنان لينهض من جديد ويقوم بدوره الحضاري والأخوي كما كان في السابق مع أشقائه العرب.

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