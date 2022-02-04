المفتي زيد بكار زكريا: عكار معروفة بمحبة أهلها لبعضهم البعض

قدم المفتي الشيخ زيد بكار زكريا على رأس وفد من العلماء والفعاليات واجب التعزية إلى آل موسى في بلدة حكر الحوشب، في وفاة الشاب الذي قضى في إشكال في البلدة منذ 3 أيام، في حضور الشيخ محمد عصفور القائم بأعمال المجلس الإسلامي العلوي وأهالي الفقيد.

وألقى المفتي زكريا كلمة شدد فيها على “حصر الموضوع في إطار الإشكال الفردي بعيدا من التوظيف الطائفي والمذهبي، لأن عكار معروفة بمحبة أهلها لبعضهم البعض، وبعيشها الواحد”.

ودعا إلى “أن تأخذ القضية مجراها القانوني والقضائي لإحقاق الحق وتطبيق العدالة منعا للاستغلال والتجييش المذهبي”، واكد “معاني الوحدة والإخاء والتلاقي وحسن الجوار”، وختم بالدعاء للفقيد وطلب الشفاء للجرحى.