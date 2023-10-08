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المقاومة الإسلامية في لبنان: الهجوم على 3 مواقع للإحتلال الصهيوني في منطقة مزارع شبعا

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 8 - أكتوبر - 2023 8:21 صباحًا
مزارع شبعا

مزارع شبعا

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صدر بيان عن المقاومة الإسلامية في لبنان، جاء فيه:

بسم الله الرحمن الرحيم
” أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ”

على طريق تحرير ما تبقى من أرضنا اللبنانية المحتلة وتضامناً مع المقاومة الفلسطينية المظفرة والشعب الفلسطيني المجاهد والصابر قامت مجموعات الشهيد القائد الحاج عماد مغنية في المقاومة الإسلامية صباح هذا اليوم الأحد الموافق 8 تشرين الأول 2023 بالهجوم على ثلاثة مواقع للإحتلال الصهيوني في منطقة مزارع شبعا اللبنانية المحتلة وهي: موقع الرادار وموقع زبدين وموقع رويسات العلم بأعداد كبيرة من قذائف المدفعية والصواريخ الموجهة وتم إصابة المواقع إصابات مباشرة وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم”.

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