المقداد: لخطّة صحية طارئة

رأى عضو لجنة الصحة النائب علي المقداد، انه “لا بد من خطة صحية طارئة لمحاربة تفشي وباء اوميكرون وكوفيد ١٩ وذلك بالتوجه للمراكز التي تعمل وزارة الصحة على تفعيلها من خلال الماراتون”.

وأضاف: “اما في بعلبك الهرمل، كان هناك لغط بأن هناك استثناء للمحافظة من الماراتون، بدورنا نعلن ان مستشفى بعلبك الحكومي سيبدأ باستقبال اي شخص بحاجة للقاح اعتبارا من يوم غد الاثنين وبدون انقطاع حتى يوم الجمعة من الاسبوع المقبل، وندعو جميع المواطنين من مختلف الفئات العمرية بالتوجيه الى مستشفى بعلبك الحكومي من أجل تلقي اللقاح، وايضا الى مركز ماراتون اتحاد بلديات بعلبك، والى مستشفى الهرمل الحكومي”.

وتابع: “لقد تمكنّا وبالتعاون مع وزارة الصحة لزيادة عدد المراكز الى ثلاثة ومددنا عدد ايام التلقيح، وعلينا التجاوب والاسراع بتلقى اللقاح وهو الحماية الوحيدة بالإضافة إلى التباعد والكمامة وغسل اليدين، وعلينا أن نتذكر كيف بدأت كورونا”.