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المقدسي: هل تفتح حماس حرباً مع إسرائيل دعماً لحزب الله؟

منذ 3 ساعات
طلال المقدسي

طلال المقدسي

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كتب رئيس “مؤسسة المقدسي الانمائية والاجتماعية” طلال المقدسي عبر حسابه على “أكس”: “حوارات لبنانيين ضايعين، خائفين، لا يثقون بالحاكمين ولا بالمتحكمين ولا حتى بالمعارضين! ويتساءلون؟؟ فتح معركة الجنوب كان بقرار من المقاومة وحتى وقف إطلاق النار في غزة، وإذا توقفت الحرب في غزة ولم توقف إسرائيل تدمير جنوبنا! فهل تفتح حماس حرباً مع إسرائيل دعماً لحزب الله؟”

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